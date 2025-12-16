В ЦПКиО Волгограда менее чем за месяц существенно выросло поголовье кроликов, которые заселились в деревню «Альпаково». Как сообщил директор парка Андрей Еркин, недавно численность кроликов пополнилась на 7 крольчат,А а сегодня, 16 декабря, народилось еще трое.

Примечательно, что при заселении в парк ушастых было всего 13, а сейчас уже 23.

- Теперь без шуток возникает вопрос, сколько их будет через год? Зоологическая служба парка сообщила, что в ближайшее время будут еще.. – рассуждает директор ЦПКиО.

Напомним, что торжественное открытие «Альпаково» состоялось 28 ноября. Помимо кроликов здесь также живут альпаки, ламы и два вида коз.

Фото: Андрей Еркин / t.me





