Расследования

Силовики уложили в Волгограде лицом в асфальт двоих уроженцев Башкирии

Расследования 16.12.2025 19:40
0
16.12.2025 19:40


В Центральном районе Волгограда 66-летний местный житель попался на уловку мошенников и лишился крупной суммы. Как уточнили в ГУ МВД России по региону, пенсионер передал неизвестным лицам 1,4 млн рублей. 

Установлено, что 4 декабря ему позвонил неизвестный и, представившись сотрудником многофункционального центра, сообщил о фиксации перевода им денежных средств в недружественное государство. В связи с чем, чтобы избежать уголовной ответственности, предложил ему все сбережения передать для декларирования. Только через время пенсионер понял, что имел дело с мошенниками и обратился в полицию. 

- Сотрудникам Управления по борьбе с преступлениями в сфере коммуникационных технологий ГУ МВД России по региону совместно с оперативниками Отдела полиции № 4 Управления МВД России по Волгограду удалось установить личности курьеров и задержать их. Ими оказались жители Республики Башкирия 19 и 20 лет, которые сознались в содеянном, - рассказали в пресс-службе регионального главка.

Часть похищенных денежных средств у злоумышленников оперативниками была изъята, однако основную массу наличных они уже успели перевести на банковские счета своих кураторов. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области 

