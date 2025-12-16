Общество

«Женский торс» Эрнста Неизвестного увезли из Волгограда в Москву

16.12.2025 20:39
0
16.12.2025 20:39


Скульптура «Женский торс» авторства Эрнста Неизвестного впервые отправилась в Москву, покинув хранилища музея Машкова в Волгограде. Данное произведение будет представлено на выставке, посвященной 100-летию художника, которая открывается 16 декабря в Государственной Третьяковской галерее в Москве.

Как сообщили в волгоградском музее, эта скульптура неоднократно была показана как в постоянной, так и в тематических экспозициях музея им. Машкова, но в Третьяковскую галерею отправилась впервые.

«Женский торс» работы Эрнста Неизвестного выполнен из гранита в 1956 году. Размеры скульптуры 107х40х32 см. Произведение с 1961 года хранится в Волгоградском музее изобразительных искусств. Скульптура была передана в ВМИИ после экспонирования на одной из молодежных советских выставок по приказу Министерства культуры СССР в фонды вновь созданного музея им. Машкова.

В Третьяковской галерее на Крымском Валу выставка, посвященная 100-летию со дня рождения Эрнста Неизвестного, продлится до 12 мая 2026 года. Экспозиция состоит из четырех разделов: «Война – это...», «Неизвестный в Манеже», «Гигантомахия», «Древо жизни», в которых экспонируются произведения скульптуры, графики и живописи из музейных и частных собраний.                                   

Фото: Волгоградский музей изобразительных искусств им. И.И.Машкова

