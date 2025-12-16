Под Волгоградом по решению суда снесён нелегальный асфальтовый завод





В Ерзовке Городищенского района Волгоградской области приставы заставили коммерсанта снести нелегальный асфальтовый завод. К работе предприятия возникли вопросы у местных властей. Городская администрация посчитала промышленный объект самостроем и обратилась с иском в суд о понуждении владельца к его сносу.

Требования властей были удовлетворены, однако предприниматель проигнорировал судебное решение.

- Добровольно исполнять решение суда ответчик не захотел, и в рамках исполнительного производства к нему был применен комплекс мер принудительного исполнения. Должник неоднократно был привлечен к административной ответственности по ст. 17.15 КоАП РФ, - рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Волгоградской области.





Коммерсант регулярно оплачивал штрафы, однако не собирался останавливать производство. В результате приставам пришлось найти к предпринимателю другой подход. Они обратились к энергетикам с требованием отключить завод от электроэнергии.

Отметим, оставшись без света, асфальтовое производство не смогло работать, и владелец исполнил решение суда, демонтировал объект.

Фото: ГУФССП России по Волгоградской области