Дивный алый закат снял фотограф в середине декабря в Волгограде





Волгоградцы 16 декабря вечером наблюдали алый закат. Не заметить ярких красок в небе над серым городом было попросту невозможно. А известный фотограф Павел Мирошкин еще и успел запечатлеть дивное зрелище на память.

Отметим, что сегодня после череды пасмурных дней Волгоград наконец озарило солнце. Ближе к вечеру, когда оно клонилось к линии горизонта, волгоградцы увидели розовые облака на ясном голубом небе. Всего пара минут – и небосклон над городом уже сиял ярко алыми красками.

Согласно народной примете, алый закат предвещает ясную погоду на следующий день. По прогнозу Волгоградского ЦГМС, 17 декабря в Волгограде действительно должно быть ясно и без осадков. Прогнозируют специалисты, кроме прочего, потепление – днем в региональной столице ожидается до +1 градуса.





Фото: Павел Мирошкин / V102.RU