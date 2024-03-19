



17 марта в Волгограде небольшой мокрый снег едва не обернулся для жильцов бывшего общежития чулочно-трикотажной фабрики трагедией. Ранним утром с началом осадков в многоквартирном доме № 36 на улице Чебышева началось массовое подтопление помещений, после чего на пятом этаже здания загорелась проводка.





- Воскресенье, у кого-то праздник, Масленица, а у нас во всю течёт крыша. Вода просачивается в швы потолочных плит и стекает по всему периметру общедомового коридора, подтапливая в том числе и электрощиток. Скрутки проводов искрят, слышны хлопки, чувствуется запах гари. Всё плавает, весь коридор в воде, — рассказала информационному агенту «Высота 102» жительница дома Людмила Жирова.

Ситуация начала выходить из-под контроля ранним утром. По информации собственников, в 10:50 они уже были вынуждены обратиться в аварийную диспетчерскую управляющей компании «Парадигма» с жалобой на множественные замыкания и очаги тления проводов на пятом этаже в правом крыле здания.

Ближе к воскресному вечеру вода по технологическим шахтам начала протекать вглубь здания. В 19:00 произошло короткое замыкание на четвёртом этаже в левом крыле бывшего общежития. Здесь оказались обесточены порядка полутора десятков комнат.

К этому моменту жильцы уже оборвали телефоны всех возможных инстанций. Собственники звонили и в диспетчерскую МБУ «ЖКХ Советского района», и общегородскую диспетчерскую, и компанию «Россети Юг», на круглосуточную линию дежурного прокурора по Волгоградской области — всё безрезультатно.

Как выясняется, по закону только управляющая компания может произвести осмотр и вызвать специалистов энергоснабжающей организации, чтобы элементарно хотя бы обесточить многоквартирный дом.

В 21:20 волгоградцы в очередной раз попытались связаться с коммунальщиками. Однако в диспетчерской УК спустя десять часов сообщили, что мастер и директор организации оповещены о сложившейся ситуации: «ждите».

- Чего ждать? Когда мы загоримся или кого-то убьёт током? Я живу здесь вместе с ребёнком. Как я могу спокойно спать, когда моя квартира обесточена, везде течёт вода, и никто не знает, что там в стенах и щитках происходит с проводами. Может быть, они тлеют прямо сейчас, а может быть, их вновь закоротит вечером или ночью? Как нам в таких условиях жить, спать? Как уходить на работу, оставляя здесь детей и комнаты без присмотра? — задаётся вопросом ещё одна жительница дома Татьяна Текучёва.

Редакция ИА «Высота 102» попросила АО «ВМЭС» прокомментировать сложившуюся в доме ситуацию. Представители компании подтвердили, что без заявки от управляющей компании, даже несмотря на доводы об угрозе жизни и имуществу жильцов, они не могут отключить дом от электроснабжения.

- Управляющая компания не подавала заявку во ВМЭС на отключение дома от электроснабжения. Без заявки от УК компания ВМЭС не имеет права отключать потребителей от электричества. Проводить какие-либо работы на сетях внутри дома сотрудники ВМЭС также не имеют права, — пояснили в организации.

Примечательно, что замыкания в общежитии происходят с завидной регулярностью. В 2015 году закоротило проводку в одной из жилых комнат на пятом этаже здания. Тогда в огне погибла пожилая женщина. После трагедии прокуратура Советского района города Волгограда признала, что все коммуникации, а также кровельное покрытие дома находятся в аварийном состоянии и нуждаются в срочном капитальном ремонте. Власти города пообещали привести в порядок общежитие уже в 2016 году, однако воз и ныне там.

В 2022 году в здании полностью выгорел холл. По словам жителей, источник возгорания находился вблизи участка стены, где несколько лет подтапливался осветительный прибор.

Ещё одного происшествие лишь чудом удалось избежать в ноябре 2023 года. На этот раз вспыхнула проводка на пятом этаже в правом крыле здания. По заявке УК «Парадигма» специалисты АО «ВМЭС» на несколько дней полностью обесточили сооружение до просушки электрокоммуникаций.

- Это какой-то «день сурка». Время идёт, а происшествия повторяются как под копирку. И ничего нельзя сделать. Всем просто плевать на нас, — сетует Татьяна Текучёва.

По словам жильцов, в условиях постоянных затоплений, проблем со светом, частичного отсутствия отопления им приходится жить вот уже много лет. Волгоградцы не помнят, как выглядит уборщица и дворник — жильцам приходится практически поддерживать порядок самостоятельно. С 1 января в доме не производится обслуживание мусоропровода — единственный специалист уволилась из-за многомесячной задолженности по зарплате.





Удивительно, но на фоне происходящего в бывшем общежитии беспорядка управляющая компания год от года рапортует о колоссальных тратах на обслуживание в размере порядка 700 тыс. рублей.

При этом, судя по всему, организация не только не заморачивается с ремонтом, уборкой и аварийным обслуживанием дома, но и даже не составляет годовые планы работ. По крайней мере, в распоряжении ИА «Высота 102» находятся электронные копии документов, направленных организацией в ответ на запрос жильцов. Документы не содержат отметок о выполнении и при этом имеют весьма экстравагантную датировку, оспаривающую законы течения времени: во всех трёх документах за 2021, 2022 и 2023 года в графе «дата проведения» значится 2023 год.

12 марта редакция обратилась в управляющую компанию с просьбой прокомментировать ситуацию, сложившуюся в многоквартирном доме № 36 на ул. Чебышева, однако в нарушение закона о СМИ организация вовремя так и не предоставила ответ.

Отметим, на сегодняшний день к решению проблем бывшего общежития подключились сотрудники следственного отдела по Советскому району Волгограда. В рамках расследования уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и ст. 293 УК РФ (халатность), следователи завершают оформление жильцов потерпевшими, а также назначили независимую инструментальную экспертизу сооружения. Жильцы бывшего общежития надеются, что помимо прочего следствие обязательно разберётся и в том, куда же всё-таки на самом деле все эти годы уходили их средства. При этом, как собственникам на период следствия существовать в условиях текущей крыши, коротящей проводки и перерезанных стояков отопления, видимо, одному богу известно.