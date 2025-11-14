



В Советском районе Волгограда бывшее общежитие чулочно-трикотажной фабрики на улице Чебышева оказалось частично обесточено. Из-за начавшегося в сезон дождей капитального ремонта крыши 13 ноября дом с аварийной проводкой затопило.









- Мы все очень испугались. Утром в самый разгар осадков начал мерцать свет, затем мы услышали треск и хлопок в коридоре. Когда выскочили, увидели, что из щитка потекла вода, - рассказала журналистам жительница дома Татьяна Текучева.

Как выяснилось, из-за действий подрядчика фонда капитального ремонта осадки с крыши прямиком пошли внутрь дома и попали в том числе и в межэтажные технологические шахты, где затопили распределительные щитки и проводку. В общежитии произошли множественные короткие замыкания. Лишь по счастливому стечению обстоятельств не произошёл пожар и никого из жильцов не поразило током.

- У нас оказались обесточены коридоры на пятом, четвёртом и втором этажах. Где-то света нет полностью, где вышли из строя отдельные светильники. Некоторые жильцы жалуются, что у них перестали работать отдельные розетки в комнатах. Кто теперь с этим будет разбираться? Прошли уже сутки, а к нам никто ни из фонда капитального ремонта, ни из УК не приезжал, - добавила волгоградка.

В конце октября собственники уже били тревогу из-за срыва намеченного на 2025-й капитального ремонта. По непонятной для собственников причине фонд решил проводить обновление крыши в здании с аварийной проводкой не летом и даже не в солнечные дни сентября, а аккурат после завершения сезона кровельных работ, накануне прогнозируемых синоптиками дождей.

- Предупреждали и подрядчика, и кураторов из фонда, что это очень плохо может кончиться. У нас несколько лет назад уже затопляло шахты с проводкой, и дом чуть не сгорел. После этого председатель СК России поручил возбудить по факту происходящего в доме уголовное дело. Но всем, судя по всему, плевать и на наши жизни, и на Бастрыкина, и на уголовное дело. Никакого чувства ответственности. Всё делается абы как и для галочки, - сетует Татьяна Текучёва.

Как долго дому предстоит пребывать в частично обесточенном состоянии – жильцы не знают. УК пообещала направить в общежития электрика, но доедет ли он в реальности до них, собственники не знают и на всякий случай запасаются свечами.

В УК «Парадигма» информацию о произошедшем подтвердили, уточнив, что в доме вот-вот должен начать работать электрик.

- На днях подрядчик раскрыл кровлю. В результате осадками подтопило электрические сети. В ближайшее время электроснабжение восстановим во всех помещениях, где оно отсутствует, - сообщил журналистам представитель обслуживающей организации.

Примечательно, что ранее на запрос ИА «Высота 102» в Фонде капитального ремонта Волгоградской области пообещали, что ситуация с обновлением общежития будет находиться на контроле. Более того, уже после того, как должны были начаться работы, МКД подвергался подтоплению. Региональный оператор пообещал, что жильцам помогут собрать документы, необходимые для оценки нанесённого ущерба, однако, по словам собственников, с ними до сих пор так никто и не вышел на связь по этому поводу. Волгоградцы подозревают, что последствия нового подтопления им вновь придётся устранять за свой счёт.

Редакция ИА «Высота 102» обратилась в фонд капитального ремонта и Госжилнадзор с просьбой повторно прокомментировать сложившуюся в доме ситуацию.

По информации регоператора, в ходе ремонтных работ подрядной организацией приняты все меры по недопущению протечек, тем не менее из-за сдвига трубы внутреннего водостока вода попала внутрь помещений.

- На данный момент подрядной организацией восстановлен поврежденный участок. С жильцами проведена беседа о возмещении ущерба или получении денежной компенсации. Обращаем внимание, что для фиксации ущерба собственникам помещений необходимо обратиться в фонд и управляющую организацию. Также подчеркнем, что в соответствии с действующим договором подрядчик обязан выполнить работы в срок до 30 ноября. В случае причинения ущерба собственникам жилья он возмещается подрядчиком в установленном законом порядке, - рассказали в пресс-службе Фонда капитального ремонта Волгоградской области.

При этом жильцы дома журналистам рассказали, что с ними представители регоператора на связь так и не выходили и уже тем более о каких-либо компенсациях речи никто не ведёт.

В Госжилнадзоре аналогично заверили, что собственники могут обратиться в фонд капитального ремонта с заявлениями о компенсации нанесённого ущерба. Также в надзорном ведомстве отметили, что на кровле подрядчиком выполнена стяжка и покрыт рубероидный слой. Работы еще ведутся. Завершить их планируется до 30 ноября.

- После предоставления документов собственниками жилья подрядная организация направляет их в страховую компанию для возмещения ущерба. Инспекцией в адрес УНО «Региональный фонд капремонта» объявлено предостережение о недопущении обязательных требований в части соблюдения сроков проведения капитального ремонта, — подчеркнули в ГЖИ.

Видео: Татьяна Текучёва

Фото сгенерировано ИИ