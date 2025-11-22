



В Советском районе Волгограда продолжается эпопея, связанная с капитальным ремонтом прославившегося на всю Россию адскими условиями проживания общежития чулочно-трикотажной фабрики. Несколько дней назад здание, где подрядчик начал обновление кровли в сезон дождей, вновь затопило.





- Я сначала думала, что здесь помыли полы, но, когда поднялась выше, увидела, что льётся с потолка и по стенам, а на верхних этажах на площадках стоят лужи глубиной по несколько сантиметров, - рассказала жительница дома Татьяна Текучёва.

На этот раз основной удар ненастья на себя приняло правое крыло. При этом женщина признаётся, что крыша в доме вот уже 10 лет находится в аварийном состоянии, однако таких потопов, как сейчас, после начала капремонта, не случалось даже в сильные ливни.

- Сейчас такое ощущение, что ещё немного, и впору будет на байдарках во время осадков вниз по лестницам сплавляться. Это какой-то ужас, - добавила волгоградка.

Собственники ещё многократно обращались в фонд капитального ремонта с жалобами на то, что организация срывает запланированные на 2025 год работы, оставив ремонт крыши на осень, когда традиционно начинаются дожди. В результате, несмотря на все предупреждения, обновление кровли стартовало лишь в октябре, после завершения сезона соответствующих работ, а всего за месяц с их начала дом трижды затапливало: 20 октября, а также 13 и 19 ноября.

При этом во время второго происшествия вода пошла в межэтажные технологические каналы сетей электроснабжения, в результате чего произошли множественные замыкания. Последствия пришлось устранять сотрудникам управляющей компании.

Новый потоп лишь по счастливому стечению обстоятельств не затронул проводку. На очередной запрос журналистов в фонде капитального ремонта Волгоградской области сообщили, что подрядчик делает всё возможное для устранения протечек, но заранее предсказать течи в сети водоотведения специалисты не могут.

- По информации регионального фонда капитального ремонта, в настоящее время на объекте подрядная организация ведет активные работы по завершению обновления кровли. Все текущие протечки будут полностью устранены по окончании этих работ. Что касается конкретного инцидента, обращаем ваше внимание, что протечка произошла по трубам внутреннего водостока. Подрядная организация выполняет замену проблемных элементов внутреннего водостока с целью немедленного устранения протечки. Данная проблема с внутренним водостоком носила скрытый характер и проявилась только после того, как была обновлена основная площадь кровли. Когда крыша протекала повсеместно, локализовать и обнаружить данный дефект было технически невозможно. На данный момент проводятся мероприятия по ликвидации протечки и завершению работ по капитальному ремонту крыши данного МКД, - отрапортовал регоператор.

Пока подрядчик методом проб и ошибок пытается найти ранее скрытые течи, собственники задаются вопросом: действительно так и должен выглядеть в современном мире капитальный ремонт? Также граждане обращают внимание, что несмотря на публикации в СМИ и внимание контролирующих структур, ситуация с протечками повторяется, жилые и общедомовые помещения топятся, в доме лишь чудом короткие замыкания из-за течи крыши не вызвали пожар и никого не убили, а подрядчику и региональному фонду всё по-прежнему сходит с рук.

Фото и видео: жильцы общежития