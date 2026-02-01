В спортшколе Волгограда открылся первый фиджитал-центр

Он заработал на базе МБУ ДО СШОР № 2. Как сообщили в мэрии, физкультурно-оздоровительный комплекс спортшколы был выбран Министерством спорта для создания нового пространства по результатам конкурсного отбора.
Центр позволяет проводить занятия функционально-цифровым спортом по следующим дисциплинам: фиджитал-баскетбол и мини-футбол, ритм-симулятор, двоеборье-тактическая стрельба.
На базе спортивной школы планируется открытие групп спортивной подготовки по указанным направлениям и проведение соревнований.
Скриншот видео администрации Волгограда