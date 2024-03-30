



В Волгограде получила развитие ситуация с бывшим общежитием чулочно-трикотажной фабрики им. Крупской, где из-за текущей крыши и аварийной проводки постоянно происходят пожары. После многочисленных жалоб, внимания общественников, видеообращений собственников к руководству страны, публикаций в СМИ и возбуждённого по поручению председателя СК РФ уголовного дела Госжилнадзор выдал предписание о капитальном ремонте сооружения.

Как сообщает ИА «Высота 102», со ссылкой на собственный источник в администрации Советского района, обязывающий документ был получен муниципальными властями несколько дней назад. В настоящее время завершается подготовка к проведению собрания собственников многоквартирного дома № 36 на ул. Чебышева, в рамках которого жильцам предстоит одобрить планы по переносу срока капитального ремонта дома с 2040 на 2024–2025 года.

Согласно предварительной смете работ, обсчитанной городскими властями, в рамках капитального ремонта бывшего общежития планируется привести в порядок крышу здания, сети холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, отопительную систему, проводку. На эти цели потребуется порядка 35,2 млн рублей. Проведение собрания собственников жилья запланировано на середину апреля.

Подготовку к переносу сроков капитального ремонта редакции ИА «Высота 102» подтвердили и жильцы экс-общежития.

- 27 апреля на нас вышел руководитель центра поддержки собственников при районной администрации. Он обрисовал ситуацию. Конечно же, мы обеими руками за происходящее. Дай бог, чтобы получилось сдвинуть это всё с мёртвой точки. Хочется верить, что хотя бы в этот раз нас не обманут, — рассказала жительница многоквартирного дома Татьяна Текучёва.

Напомним, по информации прокуратуры Советского района Волгограда, вот уже как минимум на протяжении 9 лет все внутридомовые коммуникации в бывшем общежитии, а также кровельное покрытие находятся в аварийном состоянии. В 2015 году в доме произошёл крупный пожар, в результате которого погибла пожилая женщина.

После ЧП администрация Волгограда пообещала капитально отремонтировать здание. Для ускорения этого процесса в 2016 году по просьбе властей жильцы за свой счёт оплатили дорогостоящую независимую экспертизу, подтвердившую необходимость замены коммуникаций и ремонта крыши.

Заявка бывшего общежития о переносе сроков капитального ремонта была вынесена на заседание профильной региональной комиссии, где неожиданно была отклонена. Тогда эксперты сослались на недостаточность средств, перечисленных домом с 2014 по 2016 год в фонд капитального ремонта, для выполнения запрашиваемого объёма работ. При этом многоквартирный дом № 36 перечислял средства не на собственный спецсчёт, а, как и большинство региональных МКД, в «общую копилку» фонда капитального ремонта и, соответственно, принцип достаточности средств к нему применяться не мог.

Тем не менее экс-общежитие оказалось лишено необходимого ремонта. Впоследствии в 2022 году в доме произошёл новый крупный пожар. Полностью выгорела львиная доля общедомовых помещений на первом этаже здания. Из-за текущей, как решето, крыши и гнилых трубопроводов за 9 лет были серьёзно повреждены десятки общедомовых помещений и жилых комнат.

В ноябре 2023 года в доме едва не произошла новая трагедия — осадки стали массово проникать в шахты стояков электропроводки, а также подтапливать распределительные электроузлы. В результате ЧП произошло замыкание электропроводки. Прибывшие на место специалисты АО «ВМЭС» были вынуждены на несколько дней полностью обесточить здание.

Как ранее сообщало ИА «Высота 102», ситуация, как под копирку, повторилась и в марте 2024 года. Только на этот раз короткие замыкания и тление проводки одновременно произошли на пятом и четвёртом этажах.

Осенью 2022 года и в феврале 2024 власти Волгограда организовывали проведение собраний собственников жилья, где ставили вопрос о необходимости финансировании дорогостоящей экспертизы. Опасаясь повторения ситуации 2016 года, когда средства, по сути, были выброшены на ветер, жильцы не соглашались на предложения муниципалитета.

Отметим, обязывающий документ, выданный Госжилнадзором, теперь позволит городским властям подготовить необходимый для переноса сроков капитального ремонта пакет документов без результатов повторной экспертизы. Однако окончательное решение судьбы бывшего общежития вновь остаётся за членам региональной комиссии.