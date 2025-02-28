



Волгоградская коммуналка вновь прогремела на федеральном уровне. Как сообщает ИА «Высота 102», Александр Бастрыкин затребовал доклад по расследованию уголовного дела о разрушающемся общежитии чулочно-трикотажной фабрики им. Крупской. Ранее председатель СК России неоднократно обращал внимание на ситуацию в этом МКД.

- В информационный центр обратилась жительница города Волгограда. Она выражает несогласие с ходом установления обстоятельств нарушения прав жильцов многоквартирного дома по улице Чебышева. Здание 1954 года постройки находится в непригодном для проживания состоянии ввиду нарушения целостности кровли. В период осадков квартиры регулярно затапливает, в связи с чем граждане вынуждены использовать дождевики. Из-за постоянной сырости в помещениях распространилась плесень, неисправна электропроводка, - говорится в сообщении Следкома.

Кроме того, в доме находятся в аварийном состоянии все коммунальные сети, что уже становилось причиной многочисленных пожаров.

Ранее редакция уже неоднократно рассказывала о безуспешной борьбе собственников в многоквартирном доме №36 на ул. Чебышева за свои права. В 2023 году в доме побывала съёмочная группа «Первого канала». В последствии общежитию был посвящён один из выпусков передачи «Мужское / Женское», а также десятки публикаций в региональных и федеральных СМИ.

Однако, несмотря ни на что, жизнь волгоградцев так и не изменилась к лучшему. Дом продолжает разрушаться. В 2024 году по предписанию Госжилнадзора были смещены сроки капитального ремонта сооружения на 2025-26 года, однако из перечня запланированных работ было исключено обновление подвала и фасада здания, из-за чего ставится под сомнение эффективность и запланированных работ.

Примечательно, что в 2025 году исполняется ровно десять лет, как жителям многострадального общежития власти впервые пообещали произвести «неотложный» капитальный ремонт.

Отметим, по поручению Александра Бастрыкина СУ СК России по Волгоградской области предстоит в очередной раз доложить в центральный аппарат ведомства о расследовании уголовного дела, а также о мерах, предпринятых для восстановления прав волгоградцев.