Общество

В Волгограде Бастрыкин вновь приметил разрушающееся общежитие на ул. Чебышева

Общество 28.02.2025 17:11
0
28.02.2025 17:11


Волгоградская коммуналка вновь прогремела на федеральном уровне. Как сообщает ИА «Высота 102», Александр Бастрыкин затребовал доклад по расследованию уголовного дела о разрушающемся общежитии чулочно-трикотажной фабрики им. Крупской. Ранее председатель СК России неоднократно обращал внимание на ситуацию в этом МКД.

- В информационный центр обратилась жительница города Волгограда. Она выражает несогласие с ходом установления обстоятельств нарушения прав жильцов многоквартирного дома по улице Чебышева. Здание 1954 года постройки находится в непригодном для проживания состоянии ввиду нарушения целостности кровли. В период осадков квартиры регулярно затапливает, в связи с чем граждане вынуждены использовать дождевики. Из-за постоянной сырости в помещениях распространилась плесень, неисправна электропроводка, - говорится в сообщении Следкома.

Кроме того, в доме находятся в аварийном состоянии все коммунальные сети, что уже становилось причиной многочисленных пожаров.

Ранее редакция уже неоднократно рассказывала о безуспешной борьбе собственников в многоквартирном доме №36 на ул. Чебышева за свои права. В 2023 году в доме побывала съёмочная группа «Первого канала». В последствии общежитию был посвящён один из выпусков передачи «Мужское / Женское», а также десятки публикаций в региональных и федеральных СМИ.

Однако, несмотря ни на что, жизнь волгоградцев так и не изменилась к лучшему. Дом продолжает разрушаться. В 2024 году по предписанию Госжилнадзора были смещены сроки капитального ремонта сооружения на 2025-26 года, однако из перечня запланированных работ было исключено обновление подвала и фасада здания, из-за чего ставится под сомнение эффективность и запланированных работ.

Примечательно, что в 2025 году исполняется ровно десять лет, как жителям многострадального общежития власти впервые пообещали произвести «неотложный» капитальный ремонт.

Отметим, по поручению Александра Бастрыкина СУ СК России по Волгоградской области предстоит в очередной раз доложить в центральный аппарат ведомства о расследовании уголовного дела, а также о мерах, предпринятых для восстановления прав волгоградцев.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
28.02.2025 18:59
Общество 28.02.2025 18:59
Комментарии 0

0
Далее
Общество
28.02.2025 18:35
Общество 28.02.2025 18:35
Комментарии

0
Далее
Общество
28.02.2025 17:44
Общество 28.02.2025 17:44
Комментарии

0
Далее
Общество
28.02.2025 16:30
Общество 28.02.2025 16:30
Комментарии

0
Далее
Общество
28.02.2025 16:15
Общество 28.02.2025 16:15
Комментарии

0
Далее
Общество
28.02.2025 16:14
Общество 28.02.2025 16:14
Комментарии

0
Далее
Общество
28.02.2025 14:22
Общество 28.02.2025 14:22
Комментарии

0
Далее
Общество
28.02.2025 14:00
Общество 28.02.2025 14:00
Комментарии 0

0
Далее
Общество
28.02.2025 13:32
Общество 28.02.2025 13:32
Комментарии

0
Далее
Общество
28.02.2025 12:13
Общество 28.02.2025 12:13
Комментарии

0
Далее
Общество
28.02.2025 11:59
Общество 28.02.2025 11:59
Комментарии

0
Далее
Общество
28.02.2025 11:43
Общество 28.02.2025 11:43
Комментарии

0
Далее
Общество
28.02.2025 11:01
Общество 28.02.2025 11:01
Комментарии

0
Далее
Общество
28.02.2025 11:01
Общество 28.02.2025 11:01
Комментарии

0
Далее
Общество
28.02.2025 10:59
Общество 28.02.2025 10:59
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:05
«Или лучше шантаж?»: блогер Ульянов предложил выход из ситуации недовольным переселенцамСмотреть фотографии
18:59
Детфонд оплатил курс дельфинотерапии для 12-летнего волгоградцаСмотреть фотографии
18:35
Прокуратура отсудила у коммунальщиков 60 тыс. рублей за падение волгоградкиСмотреть фотографии
17:44
Telegram раскроет данные о пользователяхСмотреть фотографии
17:11
В Волгограде Бастрыкин вновь приметил разрушающееся общежитие на ул. ЧебышеваСмотреть фотографии
16:30
В Волгограде оперативники накрыли две порностудии с вебкам-моделями: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
16:17
«Это провокационные слухи»: главный врач РЖД Медицина опроверг информацию о закрытии поликлиники в поселке ВолгоградаСмотреть фотографии
16:15
В мэрии Волгограда пообещали не оставлять отдаленные территории без автобусовСмотреть фотографии
16:14
СК РФ проверит информацию о заселении хоккеистов в ледяную гостиницу в ВолжскомСмотреть фотографии
15:06
«Дети выбежали без портфелей»: в Михайловке эвакуировали школу №3Смотреть фотографии
15:04
Волгоградец незаконно поселил в своей квартире восемь мигрантовСмотреть фотографии
14:22
Волжская автоколонна предложила продлить маршрут №14 до ВолгоградаСмотреть фотографии
14:00
«Волжскому трубному – две пятерки!»: знаменитое предприятие отмечает красивый юбилейСмотреть фотографии
13:37
Силовики заподозрили волгоградского бизнесмена в поставках контрафактного алкоголяСмотреть фотографии
13:32
Андрей Бочаров рассказал мировым судьям о господдержке и важности их работыСмотреть фотографии
13:21
Подростки и студенты теперь в фокусе социальной инженерии – big data T2Смотреть фотографии
12:41
Без права на парковку: из-за Масленицы в ЦПКиО в Волгограде перекроют три улицыСмотреть фотографии
12:13
Камышанина заподозрили в убийстве собственной женыСмотреть фотографии
11:59
История с террором волгоградцев песнями SHAMAN дошла до федерального телеканалаСмотреть фотографии
11:43
«Заканчивайте эксперименты!»: волгоградцев возмутил новый маршрут автобуса №68Смотреть фотографии
11:35
Под Волгоградом водитель иномарки погиб в жестком ДТП с Toyota Land CruiserСмотреть фотографииCмотреть видео
11:01
В Волгограде владелец маршрутки выплатит пенсионерке 20 тыс. рублейСмотреть фотографии
11:01
В ЦПКиО Волгограда возведут амфитеатр с видом на музыкальные фонтаныСмотреть фотографии
10:59
«Прелести жизни закончились?»: в хуторе под Волгоградом после аварии на теплотрассе пропала водаСмотреть фотографии
10:42
Увидеть, как устроено волгоградское метро: «ЭлектроТранспорт Плюс» приглашает молодые кадрыСмотреть фотографии
10:03
В Волгограде за 1,7 млрд рублей отремонтируют 38 дорог: списокСмотреть фотографии
09:38
В Волгоградской области из свинины прокрутили куриный фаршСмотреть фотографии
09:01
«Бинго» с тремя авто в Волжском попало на камеруСмотреть фотографииCмотреть видео
08:33
Под Волгоградом иномарка протаранила кафеСмотреть фотографии
08:05
РПН: переносчики трех инфекций проснутся в марте в Волгоградской областиСмотреть фотографии
 