



Генеральный директор «Ротора» Андрей Кривов в эфире передачи «Мы хотим играть в футбол», посвящённой Первой лиге, рассказал о задачах, стоящих перед клубом в сезоне 2025/26, оценил уровень доверия к главному тренеру Денису Бояринцеву и назвал причины поражения в матче с «Торпедо». Напомним, после 19-ти туров «Ротор» занимает седьмое место в турнирной таблице с 29 очками. 24 ноября в 19-00 ч. волгоградская команда в заключительном домашнем матче года сыграет с «Челябинском».

- Задача-минимум на сезон - попадание в стыковые матчи. Для этого надо занять третье или четвёртое место. Мы понимаем наши возможности на сегодняшний момент. Если будем пятыми и это тоже даст путёвку в стыки, то эту задачу также можно считать выполненной. Максимальная задача - выход в РПЛ. Сейчас результат неудовлетворительный. Мы находимся на седьмой позиции. Даже не на третьей, четвёртой или пятой хотя бы. У нас есть время и возможности, чтобы подняться в зону стыков. Должны провести серьёзную работу в межсезонье для подтверждения тех задач, которые мы ставим, - заявил генеральный директор клуба.





Андрей Кривов также назвал причины неудачной выездной серии команды. Напомним, в последних семи гостевых играх в чемпионате сине-голубые одержали только одну победу - в начале сентября была разгромлена «Чайка». 15 ноября «Ротор» в подмосковных Химках уступил «Торпедо».

- Любой проигранный матч для «Ротора» является неудачей. Мы занимаемся спортом, а не физкультурой. Какая здесь может быть еще иная трактовка? Причины, лежащие на поверхности - большое количество травм, особенно в линии защиты. Долго не играли одним и тем же составом. Благодарю ребят, которые выходят и добавляют надежности. Вторая причина - психология. Когда что-то не получается на протяжении долгого времени, то это накапливается и откладывается в подкорке на следующую выездную игру. В квалификации наших футболистов я не сомневаюсь. Надеюсь, в скором времени мы решим эти проблемы, выиграв один матч, - отметил спикер.





Андрей Кривов затронул и тему доверия к Денису Бояринцеву.

- Одновременно этот вопрос очень сложный и очень простой. Денис Бояринцев наш главный тренер сейчас. Всё необходимое у команды имеется. В первую очередь - тренировочные условия. У нас есть два великолепных поля в Волгограде. Немного неудобно, что нет своей базы. Но этот вопрос скоро решится. По формированию состава и тренировочному процессу мы со спортивным директором присутствуем практически на каждом занятии, потому что мы одна команда, объединенная единой целью. Бывают различные вопросы у игроков и персонала. Я для этого и назначен на должность, чтобы упорядочить данные процессы. Сейчас вопросов нет. Когда что-то произойдёт, все об этом узнают. Я недоволен результатом на сегодняшний день. И главный тренер, и спортивный директор ответят вам то же самое. Это факт. Как дальше сложится - будем смотреть, - прокомментировал спортивный функционер.





В этом сезоне одним из лидеров волгоградского коллектива является голкипер Никита Чагров, который своими спасениями принес уже немало важнейших очков сине-голубым. Уверенная и стабильная игра вратаря в будущем может вызвать интерес от клубов РПЛ.

- На сегодняшний момент в Первой лиге с Никитой никто не может конкурировать. Он даёт весомый результат и имеет большое влияние на игру. Что касается дальнейшей карьеры Чагрова, то он очень умный парень. Понимает, где он этого достиг, кто в него верит и с кем он может попасть в РПЛ. Плюс немаловажный фактор тренера вратарей. С Андреем Никитиным у них полное взаимопонимание. Пока у нас есть такие задачи, Никите будет комфортно. Кроме того, у Чагрова есть контракт. Если придут с предложением, перед которым мы не сможем устоять, тогда посмотрим. Он основной голкипер при хорошей вратарской конкуренции. Мы на него надеемся, - отметил значение Чагрова для команды генеральный директор «Ротора».





Кроме того, Андрей Кривов прокомментировал назначение Валерия Бурлаченко на пост главного тренера «Ротора-2» и рассказал о появлении местных воспитанников в составе главной команды.

- На сборы Денис Бояринцев брал несколько молодых футболистов. Правкин и Ципуштанов уже три игры находятся в заявке. Ципуштанов вышел в матче с «Торпедо». У нас есть вертикаль - «Ротор-2» и «Ротор-М». Если «Ротор-2» будет передавать основе 1-2 футболистов и они окажутся в обойме, то это хороший результат. «Ротор-2» и «Ротор-М» серьезно обновляются. В молодёжку «Ротора» зашли несколько игроков из спортивной школы 2009 года рождения. И из других школ также приходят ребята на просмотр. Мы меняем систему подготовки, тренерские кадры. Пригласили Валерия Ивановича Бурлаченко в «Ротор-2», он согласился. Его помощник - Виталий Абрамов тоже известный футболист «Ротора» 90-х годов. Мы также организовываем скаутскую службу. Первое предложение сделали Валерию Есипову, который будет заниматься поиском игроков для главной команды. Он работает вместе с Андреем Дуровым. Плюс мы подбираем скаута для молодёжной команды. Для чего это делается? Если посмотреть на «Ротор» 90-2000-х годов, то последние годы держались в Премьер-лиге за счёт своих футболистов. Это был наш клуб, наш город и наш тренер. Вот на это направлена работа с молодыми футболистами, - заявил гендиректор СК «Ротор».