Спорт

Генеральный директор «Ротора» Андрей Кривов: «Задача-максимум на этот сезон - выход в РПЛ»

Спорт 20.11.2025 19:29
0
20.11.2025 19:29


Генеральный директор «Ротора» Андрей Кривов в эфире передачи «Мы хотим играть в футбол», посвящённой Первой лиге, рассказал о задачах, стоящих перед клубом в сезоне 2025/26, оценил уровень доверия к главному тренеру Денису Бояринцеву и назвал причины поражения в матче с «Торпедо». Напомним, после 19-ти туров «Ротор» занимает седьмое место в турнирной таблице с 29 очками. 24 ноября в 19-00 ч. волгоградская команда в заключительном домашнем матче года сыграет с «Челябинском».

- Задача-минимум на сезон - попадание в стыковые матчи. Для этого надо занять третье или четвёртое место. Мы понимаем наши возможности на сегодняшний момент. Если будем пятыми и это тоже даст путёвку в стыки, то эту задачу также можно считать выполненной. Максимальная задача - выход в РПЛ. Сейчас результат неудовлетворительный. Мы находимся на седьмой позиции. Даже не на третьей, четвёртой или пятой хотя бы. У нас есть время и возможности, чтобы подняться в зону стыков. Должны провести серьёзную работу в межсезонье для подтверждения тех задач, которые мы ставим, - заявил генеральный директор клуба.

Андрей Кривов также назвал причины неудачной выездной серии команды. Напомним, в последних семи гостевых играх в чемпионате сине-голубые одержали только одну победу - в начале сентября была разгромлена «Чайка». 15 ноября «Ротор» в подмосковных Химках уступил «Торпедо».

- Любой проигранный матч для «Ротора» является неудачей. Мы занимаемся спортом, а не физкультурой. Какая здесь может быть еще иная трактовка? Причины, лежащие на поверхности - большое количество травм, особенно в линии защиты. Долго не играли одним и тем же составом. Благодарю ребят, которые выходят и добавляют надежности. Вторая причина - психология. Когда что-то не получается на протяжении долгого времени, то это накапливается и откладывается в подкорке на следующую выездную игру. В квалификации наших футболистов я не сомневаюсь. Надеюсь, в скором времени мы решим эти проблемы, выиграв один матч, - отметил спикер.

Андрей Кривов затронул и тему доверия к Денису Бояринцеву.

- Одновременно этот вопрос очень сложный и очень простой. Денис Бояринцев наш главный тренер сейчас. Всё необходимое у команды имеется. В первую очередь - тренировочные условия. У нас есть два великолепных поля в Волгограде. Немного неудобно, что нет своей базы. Но этот вопрос скоро решится. По формированию состава и тренировочному процессу мы со спортивным директором присутствуем практически на каждом занятии, потому что мы одна команда, объединенная единой целью. Бывают различные вопросы у игроков и персонала. Я для этого и назначен на должность, чтобы упорядочить данные процессы. Сейчас вопросов нет. Когда что-то произойдёт, все об этом узнают. Я недоволен результатом на сегодняшний день. И главный тренер, и спортивный директор ответят вам то же самое. Это факт. Как дальше сложится - будем смотреть, - прокомментировал спортивный функционер.

В этом сезоне одним из лидеров волгоградского коллектива является голкипер Никита Чагров, который своими спасениями принес уже немало важнейших очков сине-голубым. Уверенная и стабильная игра вратаря в будущем может вызвать интерес от клубов РПЛ.

- На сегодняшний момент в Первой лиге с Никитой никто не может конкурировать. Он даёт весомый результат и имеет большое влияние на игру. Что касается дальнейшей карьеры Чагрова, то он очень умный парень. Понимает, где он этого достиг, кто в него верит и с кем он может попасть в РПЛ. Плюс немаловажный фактор тренера вратарей. С Андреем Никитиным у них полное взаимопонимание. Пока у нас есть такие задачи, Никите будет комфортно. Кроме того, у Чагрова есть контракт. Если придут с предложением, перед которым мы не сможем устоять, тогда посмотрим. Он основной голкипер при хорошей вратарской конкуренции. Мы на него надеемся, - отметил значение Чагрова для команды генеральный директор «Ротора».

Кроме того, Андрей Кривов прокомментировал назначение Валерия Бурлаченко на пост главного тренера «Ротора-2» и рассказал о появлении местных воспитанников в составе главной команды. 

- На сборы Денис Бояринцев брал несколько молодых футболистов. Правкин и Ципуштанов уже три игры находятся в заявке. Ципуштанов вышел в матче с «Торпедо». У нас есть вертикаль - «Ротор-2» и «Ротор-М». Если «Ротор-2» будет передавать основе 1-2 футболистов и они окажутся в обойме, то это хороший результат. «Ротор-2» и «Ротор-М» серьезно обновляются. В молодёжку «Ротора» зашли несколько игроков из спортивной школы 2009 года рождения. И из других школ также приходят ребята на просмотр. Мы меняем систему подготовки, тренерские кадры. Пригласили Валерия Ивановича Бурлаченко в «Ротор-2», он согласился. Его помощник - Виталий Абрамов тоже известный футболист «Ротора» 90-х годов. Мы также организовываем скаутскую службу. Первое предложение сделали Валерию Есипову, который будет заниматься поиском игроков для главной команды. Он работает вместе с Андреем Дуровым. Плюс мы подбираем скаута для молодёжной команды. Для чего это делается? Если посмотреть на «Ротор» 90-2000-х годов, то последние годы держались в Премьер-лиге за счёт своих футболистов. Это был наш клуб, наш город и наш тренер. Вот на это направлена работа с молодыми футболистами, - заявил гендиректор СК «Ротор». 

Фото V102.RU (архив) 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
20.11.2025 19:29
Спорт 20.11.2025 19:29
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.11.2025 09:14
Спорт 20.11.2025 09:14
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.11.2025 07:57
Спорт 19.11.2025 07:57
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.11.2025 05:34
Спорт 19.11.2025 05:34
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.11.2025 20:52
Спорт 18.11.2025 20:52
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.11.2025 21:04
Спорт 17.11.2025 21:04
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.11.2025 19:58
Спорт 17.11.2025 19:58
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.11.2025 20:46
Спорт 16.11.2025 20:46
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.11.2025 18:43
Спорт 15.11.2025 18:43
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.11.2025 09:22
Спорт 15.11.2025 09:22
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.11.2025 21:10
Спорт 13.11.2025 21:10
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.11.2025 18:08
Спорт 13.11.2025 18:08
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.11.2025 10:36
Спорт 13.11.2025 10:36
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.11.2025 21:23
Спорт 12.11.2025 21:23
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.11.2025 18:06
Спорт 12.11.2025 18:06
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:23
В Волжском бизнесмен-животновод кинул инвесторов на 20 млнСмотреть фотографии
20:51
Волгоградцу Паку вынесли приговор за убийство: что происходило на финальном процессе в судеСмотреть фотографии
20:25
Иван Гель по второму кругу сел на скамью подсудимыхСмотреть фотографии
19:58
Выжившая жертва маньяка Артамошина находится в больнице в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
19:29
Генеральный директор «Ротора» Андрей Кривов: «Задача-максимум на этот сезон - выход в РПЛ»Смотреть фотографии
18:57
На берегу Торгуна в Волгоградской области школьники нашли аммонит возрастом в миллионы летСмотреть фотографии
18:20
В Волжском скончался сбитый на ул. Александрова студентСмотреть фотографии
17:44
Фонд «Навстречу переменам» и T2 определили победителей конкурса «Навстречу импакт-стартапам 2025»Смотреть фотографии
17:27
Падение крана в Волгограде: что известно к этому часуСмотреть фотографии
16:23
«Синара-Девелопмент» открыла продажи квартир во втором доме ЖК «Крылья Качи»Смотреть фотографии
16:20
В Волгограде рухнул кран: двоих спасаютСмотреть фотографии
16:08
В Волгограде изменено движение четырех трамваевСмотреть фотографии
16:04
Mash: подрывник Серебряков из Урюпинска приговорён к 25 годам тюрьмыСмотреть фотографии
15:53
В ИВЦ ЖКХ дали простое объяснение волгоградцам, как начисляется плата за отоплениеСмотреть фотографии
15:43
Суд приговорил Александра Пака к 11 годам «строгача» за убийство волгоградкиСмотреть фотографииCмотреть видео
15:12
В Волгограде попавшуюся на уловки мошенников молодую маму признали банкротомСмотреть фотографии
14:14
В Волгограде дважды перекроют ж/д переезд в ГородищеСмотреть фотографии
13:46
Суд в Волгограде назначил дату и время для оглашения приговора водителю ПакуСмотреть фотографии
13:39
В Волгоградской области добавят 4,1 млрд рублей на здравоохранениеСмотреть фотографии
12:59
В Волгоградской области в первом чтении принят трёхлетний бюджетСмотреть фотографии
12:51
Гособвинение просит 12 лет колонии для задавившего волгоградку ПакаСмотреть фотографии
11:46
Прозвучавший сигнал тревоги объяснили власти ВолжскогоСмотреть фотографии
11:33
Задавивший волгоградку водитель Пак согласился выплатить до 1 млн рублей ее родственникамСмотреть фотографии
11:22
Под Волгоградом двое погибли после столкновения «Лады» с самосваломСмотреть фотографииCмотреть видео
11:13
Расчетный счет и управление доходами: что нужно знать бизнесу в 2025 годуСмотреть фотографии
10:59
Для владельцев яхт в Волгоградской области введут повышенный налогСмотреть фотографии
10:55
Суд в Волгограде готовится вынести приговор водителю BMW Александру ПакуСмотреть фотографииCмотреть видео
09:44
Саратовец осуждён за попытку опустошить тайник с наркотикамиСмотреть фотографии
09:42
Андрей Бочаров поздравил Патриарха Кирилла с 79-летиемСмотреть фотографии
09:20
РПН предупредил волгоградцев об опасности зоонозовСмотреть фотографии
 