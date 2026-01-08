



Росавиация в 6-10 ч. 8 января сняла ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Волгограда, которые вводила накануне трижды. Из-за действовавших мер безопасности в воздушной гавани города-героя наблюдались массовые задержки авиарейсов, а сотни пассажиров застряли в Волгограде в ожидании своих самолетов. Три борта, направлявшиеся в Волгоград, ушли на запасные аэродромы в других городах.



На утро 8 января в аэропорту Сталинград задерживались 15 авиарейсов. Вовремя не прилетели самолеты из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Казани, Сургута и, соответственно, на много часов отменен и вылет бортов поданным направлениям. Так, пассажиры, которые должны были вылететь в Дубаи 7 января около полуночи, смогут это сделать лишь 8 января в 16-05 ч. Большинство вечерних сорванных авиарейсов перенесены на утро 8 января.



Накануне сотрудники Южной транспортной прокуратуры контролировали в аэропорту соблюдение авиакомпаниями прав застрявших из-за плана «Ковер» пассажиров.





