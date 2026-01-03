Волгоградская теннисистка проиграла в полуфинале турнира в Австралии





Волгоградская 23-летняя теннисистка Анастасия Захарова проиграла в полуфинале квалификационного раунда престижного турнира WTA-500 в городе Брисбен в Австралии. Волгоградка уступила австралийке Оливии Гадецкой.

Уточняется, что уроженка Волгограда, занимающая 107-е место в мировом рейтинге, не смогла выйти в финал квалификации теннисного турнира. Спортсменка проиграла австралийке, занимающей лишь 206-е место в рейтинге, со счетом 3:6, 5:7.

Уже 12 января Захарова выступит в Австралии в квалификации первого в сезоне турнира из серии Большого шлема - Australian Open.

Фото: Анастасия Захарова