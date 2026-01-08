Волгоградский ботанический сад побил рекорд по посещаемости





В 2025 году в Волгоградском ботаническом саду побывали более 43 тысячи человек. Это рекордный показатель в истории работы учреждения, сообщили в облкомприроды.

Особенной популярностью пользовались многочисленные выставки, которые здесь проходили, например, «Бал хризантем», экспозиция тюльпанов. Из-за наплыва посетителей приходилось даже продлевать работу выставок.

В настоящее время здесь продолжается модернизация, которая финиширует в конце 2026 года. Уже заменено светопрозрачное перекрытие в одной из теплиц, обустроены новые выставочные зоны, введена в эксплуатацию блочно-модульная котельная, завершена первая очередь установки системы видеонаблюдения. В планах – создание новых экспозиционных площадок; реконструкция открытого пространства с обустройством дендрария, аптекарского огорода, рекреационных зон, дорожек, скамеек, детского уголка; расширение производственной и научно-экспериментальной площадки для адаптации к условиям нашего региона растений из других климатических зон.



Также в проекте — реконструкция административного здания и лаборатории биотехнологий. Реализация плана развития позволит сделать ботанический сад привлекательным для туристов культурно-рекреационным центром.





