Военные сбили 3 БПЛА в Волгоградской области 7 и 8 января





Минобороны РФ отчиталось о сбитии еще двух вражеских беспилотников в Волгоградской области. По данным ведомства, это произошло в период с 23-00 ч. 7 января до 7-00 ч. 8 января. Ранее сообщалось об отражении вечером 7 января атаки одного беспилотника. В результате были повреждены два частных дома в Калачевском районе.

Всего с вечера 7 января до утра 8 января над российскими регионами было сбито 66 БПЛА. Аэропорт Волгограда трижды закрывался, из-за чего сотни пассажиров не смогли улететь вовремя. Задержки авиарейсов наблюдаются до сих пор.







