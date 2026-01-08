Гололед и туман в Волгоградской области сохранятся до 9 января

В Волгоградской области до 9 января будут действовать два желтых уровня погодной опасности. По данным Гидрометцентра, до 13-00 ч. 9 января в отдельных районах сохранится туман, а до вечера того же дня - такие явления, как гололед, изморозь и налипание мокрого снега на проводах и деревьях.