В Ростовской области в 2026 году начнут вызывать искусственные дожди





Власти Ростовской области в 2026 году намерены приступить к практике искусственного вызывания осадков, чтобы снизить риски для аграрного сектора при дефиците естественной влаги. Региональное министерство сельского хозяйства подтвердило, что технология активного воздействия на облака войдет в комплекс мер по сохранению урожайности и стабилизации сельскохозяйственного производства, сообщает Привет-Ростов.



Инициатива ориентирована на помощь аграриям в периоды засушливой погоды, когда недостаток осадков напрямую угрожает посевам. Специалисты планируют использовать методы стимулирования дождей в наиболее уязвимые фазы вегетации сельскохозяйственных культур. В министерстве подчеркнули, что такие меры должны повысить устойчивость агропромышленного комплекса к климатическим колебаниям.



Финансирование проекта уже закрепили в региональном бюджете. На реализацию программы искусственного увеличения осадков предусмотрели 40,4 миллиона рублей.





