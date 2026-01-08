Волгоградцы получили передышку перед новой магнитной бурей





Метеозависимые волгоградцы сегодня, 8 января, могут выдохнуть – геомагнитный фон ожидается спокойным. Несколько дней назад, 3 января, россияне пережили одну из самых мощных магнитных бурь в 2026 году, когда геомагнитное возмущение оценивалось в 6 баллов.

Следующая магнитная буря силой в 5 баллов ожидается уже завтра, 9 января. Затем, после небольшого перерыва, опасными для метеочувствительных людей могут стать 16, 17 и 18 января.



Напомним, магнитные бури являются следствием вспышек на Солнце и ухудшают самочувствие людей, которые страдают сердечно-сосудистыми и другими заболеваниями.





