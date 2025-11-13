«Знаю, что нужно ребятам»: «Ротор-2» с Бурлаченко скоро приступит к тренировкам

Валерий Бурлаченко после своего назначения на пост главного тренера «Ротора-2» дал первое интервью клубной пресс-службе. Известный в прошлом игрок волгоградского клуба признал, что работы предстоит много. Главная задача, которую ставит перед специалистом руководство СК, – подготовка футболистов для первой команды. Уже в ближайшее время «Ротор-2» приступит к плотным тренировкам.

Как отметил Валерий Бурлаченко, предложение возглавить «Ротор-2» и связанное с этим решение о переезде в родной Волгоград он принял не колеблясь.

– Я очень рад вернуться в свой родной город и в свою родную команду, родной клуб. Для меня это большая честь и большая ответственность. Надеюсь, что наша совместная работа поможет молодым футболистам развиваться – это самое главное, – подчеркнул 55-летний специалист. – Вообще никаких сомнений не было. Только состоялся разговор с руководителями клуба – и я моментально принял решение. Мне здесь долго думать не нужно было, потому что, повторюсь, я мечтал вернуться в родной клуб.

– Естественно, я понимаю, что работы очень много, судя по тем немногочисленным играм «Ротора-2», молодежной команды, которые я видел. Но я знаю, что нужно для ребят. Никаких сомнений нет, что мы со всеми задачами справимся совместными усилиями и будем развиваться, – продолжил Валерий Бурлаченко.

На текущий момент говорить о планах на весну преждевременно, уточнил тренер. Сейчас еще нет понимания о том, в какие даты будут организованы сборы.

– С 15 ноября ребята отдохнут две недели, после чего мы приступим к тренировкам. Весь декабрь будем тренироваться здесь – у нас очень плотный микроцикл, потому что молодым футболистам не нужно много отдыхать, им нужно постоянно тренироваться для развития. После новогодних праздников соберемся и продолжим тренироваться здесь, будем принимать участие в традиционном турнире «Сталинградская битва», – поделился ближайшими планами наставник.

Ранее в комментарии ИА «Высота 102» спортивный директор «Ротора» Андрей Дуров прокомментировал последние перестановки на посту главного тренера «Ротора-2». По его словам, решение расстаться с прежним тренером Альбертом Гудимовым было принято в связи с недостижением поставленных целей по подготовке молодых футболистов.

Фото: СК «Ротор»