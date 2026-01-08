



С 1 января 2026 года в Волгоградской области начали действовать новые штрафы за нарушения при обращении со строительным мусором. В областной думе напомнили, что максимальный размер штрафов для граждан теперь составляет до 5000 рублей, для должностных лиц – до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – до 300 тысяч рублей.

Напомним, поправки в кодекс Волгоградской области об административной ответственности были приняты регпарламентом в 2025 году и закрепили такое понятие,

как «строительные отходы». Ранее этот вид отходов складировался на контейнерных мусорных площадках в МКД и частном секторе. Также неоднократно уличали в складировании строительных отходов в оврагах и на окраинах и застройщиков. При этом данный вид отходов наносит серьезный вред окружающей среде, в том числе ведет к образованию стихийных свалок.







