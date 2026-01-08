В аэропорту Сталинград задержаны 20 рейсов: пассажирам не хватает мест





В аэропорту Сталинград 8 января сохраняется напряженная ситуация, связанная с задержками рейсов. По данным электронного табло, сбой в расписании коснулся 20 самолетов – задерживается прилет бортов из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Сургута, Казани. Соответственно, смещено и время вылета самолетов по соответствующим маршрутам. Были перенесены на утро все вечерние рейсы, а вылет самолета в Дубаи, который должен был покинуть аэропорт около полуночи 7 января, покинет воздушную гавань лишь около 16-00 часов 8 января.

При этом читатели V102.RU, которые в настоящий момент находятся в аэропорту, сообщают о скоплении большого количества пассажиров и нехватке мест. Люди недовольны тем, что в залах не расставлены дополнительные стулья.

Оперативно получить комментарий в пресс-службе аэропорта по данной проблеме пока не удалось. При этом сотрудники Южной транспортной прокуратуры взяли на контроль ситуацию, связанную с массовыми задержками рейсов в аэропортах на юге России.



Ранее, напомним, V102.RU сообщало, что Росавиация 7 января трижды вводила ограничения в работу аэропорта Сталинград. Это было связано с отражением атак БПЛА на регион. Всего было сбито три беспилотника, а от обломков пострадали два частных дома в Калачевском районе. За время действия ограничений несколько самолетов, направлявшихся в Волгоград, вынужденно приземлились в других городах.





