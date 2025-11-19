В Волгограде расследуют смерть мужчины из перевернувшегося авто

Полиция в Волгограде возбудила уголовное дело в отношении водителя Ford Fusion после гибели пассажира в его авто. Это ДТП, по данным ГУ МВД России по региону, произошло 18 ноября в Советском районе на 32 км автодороги «Волгоград - Новый Рогачик».

По предварительным данным, у поселка Водный столкнулись Ford Fusion и Daewoo Nexia. В результате столкновения Ford вылетел в кювет и перевернулся. Пассажир этой иномарки был доставлен в больницу, где впоследствии скончался.

- Водитель автомобиля «Форд» задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, транспортное средство изъято и помещено на специализированную стоянку, - рассказали в Главке.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области