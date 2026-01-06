В Волгограде завершен демонтаж колеса обозрения в ЦПКиО





В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда подрядная организация завершила полный демонтаж колеса обозрения. Об этом сообщил 6 января директор парка Андрей Еркин.

Напомним, все демонтированные элементы перевозятся на базу для пескоструйной очистки, грунтовки и покраски в красный цвет, после чего стартует сборка колеса обозрения уже на новом месте в Красноармейском районе.

Перед открытием в Красноармейском районе объект развлечения пройдет проверку и получит свидетельство о государственной регистрации. Также на аттракционе будет установлена новая архитектурная подсветка, модернизирована часть оборудования, а в кабинках смонтируют новые системы кондиционирования.

Отметим, возведение нового колеса в ЦПКиО уже стартовало – в настоящее время на площадке ведется обустройство фундамента.

Фото: Андрей Еркин / t.me