



После чудесного спасения из водохранилища в Калачевском районе Волгоградской области лебедь проходит лечение в центре реабилитации диких животных «Птичий Остров». Как рассказали волонтеры центра, у птицы диагностирован двойной перелом крыла.

Напомним, лебедь находился на Береславском водохранилище месяц, поскольку к птице невозможно было подобраться из-за воды. Все это время с ним находился еще один лебедь, который охранял его. К счастью, откликнулись волонтеры и местные жители, которые общими усилиями спасли ее.

На этом приключения раненой птицы не закончились - теперь ее ждет долгая реабилитация. На днях ее для обследования привозили к ветеринарам, где у лебедя диагностировали двойной перелом крыла.

- Было принято решение не оперировать. Будем лечить медикаментозно, а весной сделаем повторный рентген и тогда точно сможем сказать, будет ли выпуск. Сейчас угрозы жизни нет, - поделились волонтеры в соцсетях.

Фото: Птичий Остров / t.me