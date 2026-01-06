Волгоградцам подняли взнос за капремонт на 25%





В Волгоградской области с 1 января 2026 года минимальный взнос за капремонт в месяц составит 13,66 рублей за квадратный метр. Данное постановление администрации региона будет действовать на протяжении трех лет.

В прошлом году квадратный метр волгоградцам обходился в 10,93 рубля. Сумма нового взноса превысила предыдущую практически на 25%. В среднем жители региона ежемесячно будут переплачивать на 100-200 рублей больше в зависимости от площади жилья.

Уточняется, что в 2027 году стоимость квадратного метра вырастит уже до 17,8 рублей.