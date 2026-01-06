Митрополит Феодор провел в сочельник Великую вечерню в соборе Александра Невского





Сегодня, в Рождественский сочельник, в волгоградских храмах совершены Великая вечерня в соединении с Божественной литургией. Как сообщили в Волгоградской епархии, в храмах уже прочитаны пророчества о Рождении Мессии.

Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор совершил богослужения навечерия Рождества Христова в кафедральном соборе Александра Невского. Проповедь перед Причастием произнес иерей Роман Блинков.

В завершение богослужения в середине храма перед иконой праздника была установлена свеча, пропеты тропарь и кондак праздника Рождества Христова.

— Всех вас ждём на Всенощное бдение сегодня и на ночную Божественную литургию. Для детей будет совершена поздняя Литургия, по окончании которой будут раздаваться сладкие подарки. Рядом с собором у Рождественского вертепа и у ёлки ребят ждёт праздник, — приглашают волгоградцев в епархии.

Фото: архив V102.RU