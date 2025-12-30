



Прокуратура Среднеахтубинского района выявила факт хищения бюджетных средств при реконструкции объекта культурного наследия «Братская могила участников гражданской войны и советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы». Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, между администрацией городского поселения р.п. Средняя Ахтуба и ООО «РЕНЕССАНС» был заключен муниципальный контракт на ремонтно-восстановительные работы. Однако директор компании завысил стоимость работ и похитил более 1 миллиона рублей.

Следственным органом в отношении генерального директора ООО «РЕНЕССАНС» возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Между тем, как следует из данных сайта госзаказов, контракт на реконструкцию братской могилы был заключен в августе 2023 года. Компания «РЕНЕССАНС» была единственным участником аукциона и приступила к ремонту объекта культурного наследия почти за 9 миллионов рублей.

Справка. Памятник представляет собой стелу, около которой спина к спине стоят красноармеец, девушка санинструктор и воин времен гражданской войны. В братской могиле покоится прах 148 защитников Сталинграда.



