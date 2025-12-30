Расследования

Волгоградский пенсионер отдал 1,5 миллиона за картинку внедорожника мечты

30.12.2025
В Волгоградской области 71-летний житель попался на уловку мошенников и перевел в никуда около 1,5 миллиона рублей за поставку корейского внедорожника. Пенсионер, который очень хотел машину, фактически купил только «картинку», которую увидел в мессенджере.

Как сообщили в ГУ МВД России по региону, мужчина увидел объявление о продаже SsangYong Korando по привлекательной цене и созвонился с представителем продавца. Ему рассказали, что внедорожник якобы только что привезли из Латвии и нужны деньги для оплаты ряда пошлин и сборов. Пенсионер поверил и перевел крупную сумму в несколько приемов в период с 10 октября по 1 ноября 2025 года.

Однако, когда продавец снова попросил денег на оплату еще одного сбора, волгоградец заподозрил неладное и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Фото из архива V102.RU

