Суд принял жалобу четвертого адвоката водителя BMW Пака на приговор





Волгоградский областной суд принял жалобу четвертого адвоката водителя BMW Александра Пака, по вине которого в результате ДТП скончалась многодетная Екатерина Буравлева. Как сообщает ИА «Высота 102», сбор возражений других сторон определен по этой жалобе до 13 января 2026 года.

Напомним, 74-летний Александр Пак был приговорен 20 ноября 2025 года к 11 годам строгого режима по п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ – убийство лица в связи с выполнением им общественного долга – после ДТП возле школы в Дзержинском районе Волгограда. В роковой день Екатерина Буравлева приехала забирать после уроков детей. Как было доказано в судебном процессе, на узкой улице иномарка, которой управляла женщина, столкнулась по касательной с BMW Пака. Однако пенсионер не заметил данного ДТП и планировал уезжать с места аварии. Пытаясь остановить 74-летнего водителя, женщина оказалась под колесами тяжелой машины.

Уголовное дело рассматривалось в Волгоградском областном суде с участием присяжных. Последние признали Александра Пака виновным в убийстве. Суд в последствии назначил пенсионеру наказание в виде 11 лет в колонии и выплаты компенсации потерпевшей стороне в размере 5 миллионов рублей.

Четверо юристов, представляющие интересы Александра Пака в суде, на финальном заседании настаивали на том, что преднамеренных и умышленных действий их подзащитный не совершал и просили переквалифицировать дело на более мягкую статью. После вынесения приговора адвокаты подали апелляционные жалобы, однако одна из них была отклонена по формальным причинам. По данным ИА «Высота 102», 24 декабря, после необходимых правок, жалоба была принята к рассмотрению.

Кроме адвокатов, жалобу на приговор подала и прокуратура. Таким образом, в общей сложности на решение Волгоградского областного поступило всего пять апелляционных жалоб. Сам Александр Пак, напомним, своей вины не признал.