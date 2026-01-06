



Волгоградские зимы, далеко не всегда оправдывающие надежды как синоптиков, так и простых горожан, кардинально поменяли жизнь многих птиц. Из-за резких и затяжных оттепелей часть пернатых уже не улетает в теплые края, предпочитая перезимовать в родных пенатах.





Еще осенью синоптики и географы пытались вычислить характер будущего сезона – одни пророчили ему аномальные холода, другие, напротив, сомневались в том, что зима наконец вернет себе исторический статус. Однако декабрьское похолодание и долгожданный снегопад расставили все точки над I и стали настоящим событием для волгоградцев, уже отвыкших от катания на лыжах и забросивших санки и ледянки в дальний угол кладовки.





- Зимой в Волгоградской области можно встретить непривычных для нас гостей с севера – желтоголового королька, желтого чижа свиристеля или дрозда-рябинника, - рассказывает волгоградский биолог Алина Урусова. – По соседству с ними зимуют и наши оседлые птицы: маленькие белые комочки – ополовники, чудаковатые скрытные птицы с очень мощным клювом – дубоносы, маленькие птички, похожие на воробья, но отличающиеся от него хохолком на голове – хохлатые жаворонки.





Во время самого голодного сезона постояльцами у кормушек, все чаще появляющихся не только в городских парках, но и во дворах, становятся также знакомые всем воробьи, очаровательные синицы, грачи, сороки и серые вороны. Фазаны и серые куропатки хотя и считаются экзотикой для жителей шумного города, но все-таки еще встречаются на заснеженных дорожках волгоградских лесополос.





- Зимой в наших краях можно встретить и хищных птиц, - продолжает Алина Урусова. – К дневным относятся ястреб-перепелятник, который часто охотится на мелких птиц возле кормушек, и огромный орлан-белохвост – наш гордый и величественный добытчик рыбы из Волги. А вот ночью у горожан есть шанс повстречаться с ушастыми совами – из-за отсутствия листвы заметить их на деревьях становится намного проще. К слову, из-за изменения климата в Волгоградской области остаются зимовать и прежде перелетные птицы. Например, в последние годы на оседлый образ жизни перешли лебеди и цапли, а также некоторые виды уток – кряква, гоголь, луток.





Пернатых, которые с приходом холодов все чаще тянутся к людям, советуют держать хоть и не на строгой, но все же обязательной «диете», исключая из рациона соленые, жареные и сладкие продукты. Под запретом становятся и угощения второй свежести.

- Горожанам, которые хотят покормить птиц, лучше всего запастись сырым арахисом, нежареными и несолеными семечками, грецкими орехами, несоленым салом ( главное, не использовать его в плюсовую температуру, когда оно становится не только непригодным, но даже опасным для птиц), а также белым хлебом.





Фото Алины Урусовой