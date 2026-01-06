«Роскосмос» показал космическую елку в канун Рождества





«Роскосмос» опубликовали в канун Рождества снимок туманности «Рождественская елка» в созвездии Единорога. Кадры появились 6 января в Telegram-канале госкорпорации.

— В созвездии Единорога находится удивительная область звездообразования — туманность NGC 2264, прозванная «Рождественской елкой» за сходство с праздничным деревом. Ее структура напоминает елку, украшенную сверкающими «гирляндами» из туманностей и «звездами», — поясняется в публикации.

Уточняется, что в «елку» входят Коническая туманность, выглядящая как маленькая перевернутая елка, и туманность «Лисий мех».

Фото: «Роскосмос» / t.me