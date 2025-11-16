В Волгограде ликвидирован пожар в доме после атаки дронами ВСУ

В Волгограде пожарные ликвидировали возгорание в многоквартирном доме в Тракторозаводском районе, возникшее в результате атаки дронами ВСУ вечером 16 ноября. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в администрации региона.

Напомним, три дома в Дзержинском и Тракторозаводском районах получили повреждения, в доме на ул. Кропоткина произошёл пожар в квартире на одном из верхних этажей.