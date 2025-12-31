Общество

В Волгоградской области синоптики пообещали 31 декабря снег и мороз до -13º

Общество 31.12.2025 07:00
В Волгограде и области 31 декабря ожидается снег и мороз до -13º. Как рассказали специалисты Волгоградского ЦГМС, в некоторых районах региона также ожидается метель.

- Ночью осадки в виде мокрого снега, снега, в отдельных районах сильный снег, метель. Днем местами небольшой снег. В отдельных районах налипание мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах гололедица. Температура воздуха ночью  местами до -13º; днем -1…-6º, в отдельных северных районах -6…-11º, - пояснили синоптики. 

В новогоднюю ночь, 1 января, также ожидается небольшой снег и гололедица. Температура воздуха в этот день составит -3…-8º.

