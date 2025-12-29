Происшествия

В Волгограде школьник за рулём «Жигулей» спровоцировал ДТП на ул. Электролесовской

Происшествия 29.12.2025 11:22
28 декабря в Советском районе Волгограда произошло ДТП на оживлённом перекрёстке у остановки общественного транспорта «35-я Гвардейская». В вечерний час пик здесь не смогли разминуться школьник за рулём «Жигулей» и водитель «четырнадцатой».

- В 16:40 на пересечении улиц Краснопресненская и Электролесовская произошло столкновение автомобилей «ВАЗ-2114» и «ВАЗ-21070» под управлением 16-летнего подростка, не имеющего водительского удостоверения, - сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Судя по опубликованным кадрам, авария случилась, когда подросток выезжал на перекрёсток со стороны бывшей промзоны подшипникового завода. Обе машины получили серьёзные повреждения.

Отметим, по информации правоохранительных органов, в результате ДТП медицинская помощь потребовалась пассажиру «Жигулей». Он был доставлен в больницу. Ранее похожая авария здесь происходила 26 ноября 2025 года.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

