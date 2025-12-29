Происшествия

Под Волгоградом 7-летнему ученику сломали ногу в школе

Происшествия 29.12.2025 19:21
Полицейские начали проверку по заявлению жительницы Волжского, которая сообщила о травме своего сына, полученной в школе. В ГУ МВД по Волгоградской области пояснили, что, со слов женщины, ее 7-летний сын, придя домой из школы, пожаловался на боли в ноги и был госпитализирован. Мама школьника утверждает, что травму он получил в результате конфликта с одноклассником.

Ранее в социальных сетях сообщалось, что инцидент произошел в школе №17 Волжского. Ребенок попал в больницу с переломом ноги. Обстоятельства получения младшеклассником  травмы выясняют сотрудники ПДН.



