Под Волгоградом 7-летнему ученику сломали ногу в школе

Полицейские начали проверку по заявлению жительницы Волжского, которая сообщила о травме своего сына, полученной в школе. В ГУ МВД по Волгоградской области пояснили, что, со слов женщины, ее 7-летний сын, придя домой из школы, пожаловался на боли в ноги и был госпитализирован. Мама школьника утверждает, что травму он получил в результате конфликта с одноклассником.