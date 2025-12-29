Членов финансовой ОПГ жестко скрутили волгоградские силовики

Волгоградские полицейские разоблачили межрегиональную организованную группу, занимавшуюся получением кредитов на развитие несуществующего бизнеса. По данным ГУ МВД по Волгоградской области, ее участники с 2023 по 2024 годы осуществили хищение денежных средств на сумму 43 млн. рублей, оформляя кредиты в одном из крупных банков. Специально созданные для этих целей ИП банкротились сразу после получения денежных средств.
Операция прошла на территории Москвы, в Карачаево-Черкесской Республике, Ставропольском и Краснодарском крае, Ростовской и Волгоградской областях. Оперативники при силовой поддержке спецподразделений задержали девятерых участников организованной группы.
По местам жительства подозреваемых прошли обыски, изъяты электронные носители, черновые записи, документы и другие доказательства незаконной деятельности группировки.
Следователями Главного Следственного управления ГУ МВД России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ - «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере».
Видео ГУ МВД по Волгоградской области