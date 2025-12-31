



Мошенники начали рассылать в мессенджерах сообщения о якобы новогодних выплатах для россиян. Как рассказали в Киберполиции, аферисты обещают волгоградцам специальные выплаты якобы по приказу Владимира Путина.

- С 1 января начнутся новогодние выплаты от [президента РФ Владимира] Путина. Размер зависит от возраста и города. Выплату могут получить все граждане, рожденные после 1950 года, - говорится в мошеннической рассылке, которую приводят в ведомстве.

Так, злоумышленники обещают денежные средства от 35 до 325 тысяч рублей к Новому году.