Под Волгоградом 330 жителей поселка 9-й день выживают без воды и отопления

Происшествия 29.12.2025 13:51
Совсем не в радужном настроении встречают Новый год жители поселка Радужный Городищенского района Волгоградской области. Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, из-за выхода из строя скважины 21 декабря в населенном пункте пропала вода.

- У нас много домов с автономным отоплением, а из-за отсутствия воды системы оказались на грани разморозки, особенно, когда морозы были до -10. Сейчас, к счастью, морозы чуть пошли на спад. Но жить без воды и тепла больше недели просто невозможно! – возмущаются жители поселка. 

По их словам, власти не объявили режим повышенной готовности, а подвоз воды не может заменить в полном объеме центральное водоснабжение. 

- В нашем поселке – около 330 жителей, большая доля из которых - молодые семьи с маленькими детьми, инвалиды, ветераны. Неужели нам и Новый год встречать в таких условиях, а точнее, при отсутствии нормальных условий жизни? – задаются вопросом жители. 

Не иначе как издевкой жители поселка назвали недавно опубликованное в соцсетях администрации Городищенского района приглашение поучаствовать в конкурсе на самое красивое оформление новогоднего стола. Это в то время, когда целый поселок выживает в экстремальных условиях. Только после гневных комментариев в администрации Городищенского района сообщили жителям, что одна скважина работает в штатном режиме, а ремонтные бригады занимаются бурением второй для создания резервного источника водоснабжения. Однако жители назвали эту информацию не соответствующей действительности. 

После этого в администрации района заявили, что работы по возвращению воды в поселок идут.

- После окончательного завершения всех монтажных и пусконаладочных работ будет произведено переподключение центральной системы водоснабжения на новый источник. О точных сроках переподключения будет сообщено дополнительно, - заверили чиновники. 

Между тем, в администрации Новонадежинского сельского поселения корреспонденту ИА «Высота 102»  также подтвердили, что бригады МУП «ЖКХ Городищенского района» проводят работы по бурению новой скважины. Срок завершения работ здесь назвать затруднились. 


