Волгоградка получила осколочное и перелом при дронами ВСУ





В Волгограде один человек госпитализирован после атаки дронами ВСУ по жилым домам. Это, сообщил волгоградский облздрав, жительница одного из поврежденных домов.

– Госпитализирована одна женщина 1954 года рождения, перелом плеча, ранения осколками стекла, – сообщили в профильном комитете.

Еще двое волгоградцев после осмотра медиками от госпитализации отказались.

В результате теракта Украины в Волгограде повреждены четыре дома. Власти города оперативно развернули для горожан пункты временного размещения.