Новые места обитания краснокнижных видов птиц обнаружены в ходе проведенных орнитологических экспедиций на территории Волгоградской области по итогам двух крупных орнитологических экспедиций. Полученные сведения будут учтены при переиздании Красной книги региона.
Первая экспедиция прошла весной, ученые обследовали северные районы области. Орнитологи выявили новые территории обитания девяти редких видов птиц, занесенных в Красную книгу Волгоградской области. Так, в Алексеевском районе, в пойме реки Бузулук, обнаружено 5 особей серых журавлей с потомством. Еще одна пара наблюдалась возле хутора Большой Бабинский. Последний раз место обитания журавлей на этой территории регистрировалось в 2014 году. Также ученые зафиксировали увеличение численности желны – черного дятла и распространение ареала его обитания в северных районах области.
В августе в ходе второй экспедиции, была исследована акватория Цимлянского водохранилища. Протяженность маршрута составила порядка 350 км. Во время обследования на Цимлянском водохранилище впервые орнитологами было замечено скопление кудрявого пеликана. Этот вид лишь изредка встречается на территории Светлоярского района и иногда в период пролёта - в Среднеахтубинском районе.
Всего за 2 экспедиции учеными было обследовано порядка 60 мест обитания разных видов птиц.
Фото облкомприроды t.me