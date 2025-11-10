Спорт

Юные волгоградские гандболистки вышли в полуфинал Всероссийских соревнований

10.11.2025 19:19
В Краснодаре прошёл второй этап Межрегиональных состязаний по гандболу - Первенство ЮФО и СКФО-1 среди девушек до 15 лет. В этих соревнованиях «Спортивная школа по гандболу «Динамо» играет двумя командами. На берегах Кубани по итогам выступлений первая волгоградская команда под руководством Ольги Рязановой завоевала право выступить в полуфинальном раунде, один из этапов которого пройдёт в Волгограде в феврале 2026 года.

Юные динамовки 2012 года рождения и младше на этой стадии обыграли соперниц из Майкопа (22:11), Ростова-на-Дону (23:13) и Краснодара - 17:14. Также бело-голубые уступили оппоненткам из Астрахани (10:21) и первому составу краснодарской «Академии гандбола» - 15:28. 

В результате волгоградские спортсменки заняли третье место на турнире. Лучшим игроком команды стала Алиса Чижова.

Завтра, 11 ноября, в Волгограде стартует еще один этапа отбора в данной возрастной категории, в котором вторая динамовская команда (воспитанницы Ольги Рязановой) поборется за выход в полуфинал с гандболистками из Майкопа, Краснодара, Ростовской области и Ставрополя. 

Итоговая турнирная таблица второго этапа Всероссийских соревнований в Краснодаре:

1) ГБУ ДО АО СШОР им. В.А.Гладченко (Астрахань) - 10 очков;
2) ГБУ ДО КК СШ «Академия гандбола»-1 (Краснодар) - 8 очков;
3) ГАУ ДО ВО «СШ по гандболу «Динамо»-1 (Волгоград) - 6 очков;
4) МБУ ДО «Каисса» (Новороссийска) - 4 очка;
5) ГБУ ДО РО «СШОР № 8 им. В.В. Понедельника» (Ростов-на-Дону) - 2 очка;
6) МБУ ДО СШ № 1 им.С.М.Джанчатова - 2 (Майкоп) - 0 очков.

Фото:  Александр Демьянченков

