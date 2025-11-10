Юные волгоградские гандболистки вышли в полуфинал Всероссийских соревнований

В Краснодаре прошёл второй этап Межрегиональных состязаний по гандболу - Первенство ЮФО и СКФО-1 среди девушек до 15 лет. В этих соревнованиях «Спортивная школа по гандболу «Динамо» играет двумя командами. На берегах Кубани по итогам выступлений первая волгоградская команда под руководством Ольги Рязановой завоевала право выступить в полуфинальном раунде, один из этапов которого пройдёт в Волгограде в феврале 2026 года.
Юные динамовки 2012 года рождения и младше на этой стадии обыграли соперниц из Майкопа (22:11), Ростова-на-Дону (23:13) и Краснодара - 17:14. Также бело-голубые уступили оппоненткам из Астрахани (10:21) и первому составу краснодарской «Академии гандбола» - 15:28.
В результате волгоградские спортсменки заняли третье место на турнире. Лучшим игроком команды стала Алиса Чижова.
Завтра, 11 ноября, в Волгограде стартует еще один этапа отбора в данной возрастной категории, в котором вторая динамовская команда (воспитанницы Ольги Рязановой) поборется за выход в полуфинал с гандболистками из Майкопа, Краснодара, Ростовской области и Ставрополя.
Итоговая турнирная таблица второго этапа Всероссийских соревнований в Краснодаре:
Фото: Александр Демьянченков
