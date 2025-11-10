Федеральные новости

Операторов планируют освободить от ответственности при массовых отключениях связи

Федеральные новости 10.11.2025 17:08
0
10.11.2025 17:08


Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу, которая освобождает мобильных операторов от ответственности в случае отключения связи из-за угрозы атаки БПЛА. Об этом рассказали в «Интерфакс» со ссылкой на источники.

– На заседании в понедельник правкомиссия поддержала законопроект и рекомендовала его дальнейшее внесение в Госдуму, – рассказал собеседник агентства. 

Изменения могут коснуться ст. 44 и 46 федерального закона «О связи». Законопроект предлагает освободить операторов  от ответственности за неисполнение обязательств по договорам, если поступил запрос от ФСБ в случаях, когда данная мера производится для защиты граждан и государства от угроз безопасности. 

Отмечается, что законопроект устанавливает обязанность операторов приостанавливать оказание услуг связи по запросу соответствующих органов.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Федеральные новости
10.11.2025 17:08
Федеральные новости 10.11.2025 17:08
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
07.11.2025 19:41
Федеральные новости 07.11.2025 19:41
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
07.11.2025 10:18
Федеральные новости 07.11.2025 10:18
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
06.11.2025 16:52
Федеральные новости 06.11.2025 16:52
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
06.11.2025 12:38
Федеральные новости 06.11.2025 12:38
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
05.11.2025 12:38
Федеральные новости 05.11.2025 12:38
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
05.11.2025 07:14
Федеральные новости 05.11.2025 07:14
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
04.11.2025 18:04
Федеральные новости 04.11.2025 18:04
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
04.11.2025 12:07
Федеральные новости 04.11.2025 12:07
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
01.11.2025 12:02
Федеральные новости 01.11.2025 12:02
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
01.11.2025 07:50
Федеральные новости 01.11.2025 07:50
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
31.10.2025 13:23
Федеральные новости 31.10.2025 13:23
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
31.10.2025 13:09
Федеральные новости 31.10.2025 13:09
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
31.10.2025 11:23
Федеральные новости 31.10.2025 11:23
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
30.10.2025 21:18
Федеральные новости 30.10.2025 21:18
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:19
Юные волгоградские гандболистки вышли в полуфинал Всероссийских соревнованийСмотреть фотографии
18:48
«Делаем все возможное»: жителям Котово и двух сел обещают вернуть воду в ближайшее времяСмотреть фотографии
18:32
Нашли место? Монумент Вучетича «Перекуем мечи на орала» установят на проспекте ЖуковаСмотреть фотографии
17:37
Полицейским Волгоградской области спустя полгода представили новое руководствоСмотреть фотографии
17:08
Операторов планируют освободить от ответственности при массовых отключениях связиСмотреть фотографии
16:46
Размер больничного для волгоградцев вырастет до 6,8 тысячи рублейСмотреть фотографии
16:44
В Волгограде полицейские рассказали, как отметили свой деньСмотреть фотографии
16:07
Где платят больше? В Волгоградской области назвали отрасли с самыми высокими зарплатамиСмотреть фотографии
14:48
Под Волгоградом суд заставил бизнес-леди вернуть освоенный для галочки грантСмотреть фотографии
13:56
Волгоградцам напомнили о сроках уплаты имущественных налоговСмотреть фотографии
13:12
Центр управления регионом празднует 5-летие в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:09
РИА: Волгоградская область поднялась в рейтинге зарплат на 61 местоСмотреть фотографии
12:43
Москвич убил выстрелом в голову волгоградского рыбака в Астраханской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
12:40
«Поймали кураж»: смотрим кадры победы «Ротора» над «Шинником»Смотреть фотографии
12:21
ФСБ возбудила дело на предпенсионерку из Волгограда за комментарии в соцсетиСмотреть фотографии
12:14
В Урюпинске пьяный водитель на Jaguar в ДТП покалечил ребенкаСмотреть фотографии
11:51
Вице-премьер РФ отметил активность волгоградских школьниковСмотреть фотографии
11:47
Синоптик предупредил волгоградцев о головной боли 11 ноябряСмотреть фотографии
11:13
«Просто открыли вентиль»: в Волгограде из-за ремонта «для галочки» утонул в кипятке дом на ул. БахтуроваСмотреть фотографииCмотреть видео
11:11
Волгоградская область получила первые 700 млн рублей на переселение жителей из авариекСмотреть фотографии
11:00
Под Волгоградом четверо госпитализированы после ДТП на среднеахтубинской трассеСмотреть фотографии
10:35
Серия вспышек произошла на Солнце за суткиСмотреть фотографии
10:21
Волгоградские полицейские отмечают профессиональный праздникСмотреть фотографии
10:10
В Волгограде медики борются за жизнь пострадавшего от взрыва в МКД мужчиныСмотреть фотографии
09:51
Волгоградке грозит до 6 лет колонии за аферу с материнским капиталомСмотреть фотографии
09:45
В Волгограде стала известна причина взрыва в многоэтажке на ул. ЕрёменкоСмотреть фотографии
08:34
Ограничения вылова рыбы на Дону и других водоемах вводятся с 15 ноябряСмотреть фотографии
08:15
Минобороны: над регионами России за ночь перехвачен 71 вражеский дронСмотреть фотографии
07:58
Густой туман вновь накрыл Волгоград с «головой»Смотреть фотографии
07:40
Маму Влада Синилкина включили в первую очередь кредиторов по банкротству «Дианы Тур»Смотреть фотографии
 