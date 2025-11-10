Операторов планируют освободить от ответственности при массовых отключениях связи





Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу, которая освобождает мобильных операторов от ответственности в случае отключения связи из-за угрозы атаки БПЛА. Об этом рассказали в «Интерфакс» со ссылкой на источники.

– На заседании в понедельник правкомиссия поддержала законопроект и рекомендовала его дальнейшее внесение в Госдуму, – рассказал собеседник агентства.

Изменения могут коснуться ст. 44 и 46 федерального закона «О связи». Законопроект предлагает освободить операторов от ответственности за неисполнение обязательств по договорам, если поступил запрос от ФСБ в случаях, когда данная мера производится для защиты граждан и государства от угроз безопасности.

Отмечается, что законопроект устанавливает обязанность операторов приостанавливать оказание услуг связи по запросу соответствующих органов.