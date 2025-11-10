Под Волгоградом суд заставил бизнес-леди вернуть освоенный для галочки грант





В Палласовском районе Волгоградской области разгорелся скандал из-за регионального гранта на открытие школы танцевальных искусств «Полет». Региональные чиновники уличили местную предпринимательницу Валентину Ч. в недобросовестном освоении бюджетных средств.

В октябре 2023 года женщина воспользовалась механизмом поддержки бизнесменов и получила от государства 500 тыс. рублей на развитие собственного дела. Средства были перечислены из бюджета с условием, что школа проработает не менее трёх лет и будет выполнена утверждённая властями программа. Однако, взяв деньки, волгоградка так и не реализовала проект, а в 2025 году ликвидировала ИП.

Комитет экономической политики и развития Волгоградской области безуспешно пытался вернуть выделенную субсидию, а затем обратился с иском в суд. Последний поддержал требования властей и обязал коммерсантку рассчитаться с органом власти.