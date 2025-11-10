Ограничения вылова рыбы на Дону и других водоемах вводятся с 15 ноября





На участках рек Дон и Северский Донец, Миусского лимана, Таганрогского залива и Цимлянского водохранилища с 15 ноября вводятся ограничения на вылов рыбы любыми средствами ловли, кроме удочек. Об этом сообщает Привет-Ростов со ссылкой на Азово-Черноморское территориальное управление Росрыболовства.

Осенний запрет на добычу рыбы из зимовальных ям может обернуться не только крупным штрафом, но и уголовной ответственностью, напоминает ростовское издание. Ограничения вводятся с середины ноября и будут действовать до конца марта 2026 года.

Разрешено ловить зимующую рыбу только на поплавочную удочку с одним крючком или спиннинг. Запрещаются: подводная охота, применение сетей и использование моторных лодок.

Ловля недопустима вблизи гидротехнических сооружений, дамб, мостов, рыбоходных каналов и на водоёмах, где ведётся разведение рыбы или другой аквакультуры.