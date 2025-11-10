Полицейским Волгоградской области спустя полгода представили новое руководство





В Волгограде сегодня, 10 ноября, личному составу ГУ МВД России по Волгоградской области представили нового начальника полиции региона. Как сообщает ИА «Высота 102», руководитель Главка Дмитрий Свинов познакомил подчиненных с Константином Кремневым. Именно он назначен на должность заместителя начальника регионального ГУ МВД России – начальника полиции.

Примечательно, что полковник полиции Кремнев переведен на работу в Волгоград из Курганской области, откуда с поста начальника Главка был переведен и сам Дмитрий Свинов.

Новому руководителю волгоградской полиции 45 лет. Уроженец Читы окончил Воронежский институт МВД России. Службу в органах внутренних дел начал в 2000 году. Прошёл путь от оперуполномоченного до заместителя начальника Управления МВД России по Курганской области. За время службы в органах внутренних дел был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «За отличие в охране общественного порядка», нагрудным знаком «Почетный сотрудник МВД России», ведомственными наградами МВД России, наградным оружием.

Как уточняют в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, Константин Кремнев был утвержден в новой должности Указом Президента Российской Федерации от 5 ноября 2025 года.

Добавим, что пост начальника полиции Волгоградской области оставался вакантным на протяжении полугода – после увольнения прежнего руководителя Павла Михайлова. Еще в начале июня 2025 года согласно Указу президента России Владимира Путина, Михайлов покинул пост одновременно с начальником регионального главка генерал-лейтенантом Дмитрием Вельможко (ныне главой Волгодонска) и замначальника ГУ МВД генерал-майором юстиции Владиславом Струковым.