Размер больничного для волгоградцев вырастет до 6,8 тысячи рублей





С 1 января 2026 года максимальная сумма пособия по больничному листу вырастет до 6,8 тысяч рублей в день. Об этом сообщили в Социальном фонде России.

– Работники на больничном смогут получать в день больше на сумму до 1,2 тысячи рублей. Рост максимально возможной суммы больничного предусмотрен проектом бюджета Социального фонда России на предстоящие три года. В 2026 году – до 6827,4 рублей (сейчас – 5673,97 рублей), – поясняется в Telegram-канале фонда.

В 2027 году максимальный размер выплат составит уже 7860,27 рублей, а в 2028-м – до 8489,04 рублей.

Отмечается, что сведения об открытии и закрытии больничных поступают напрямую из медицинских учреждений. Проследить за этапами обработки и перечисления пособий волгоградцы могут на «Госуслугах».