Вице-премьер РФ отметил активность волгоградских школьников

Сегодня, 10 ноября, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин подвел итоги Всероссийской онлайн-олимпиады «Безопасные дороги», которая проводится в России уже шестой год подряд. В своем докладе на оперативном совещании в правительстве он отметил активное участие школьников из Волгоградской области, передает V102.RU.

- Хочу отметить регионы, в которых наибольшее количество учеников приняли участие в олимпиаде. Это Белгородская, Ивановская, Тамбовская, Тульская, Волгоградская, Ростовская, Московская области, Кемеровская область – Кузбасс, Ставропольский край и Республика Мордовия, - сказал на совещании вице-премьер главе российского правительства Михаилу Мишустину.





Всероссийская ондайн-олимпиада в текущем году проводилась с 23 сентября по 26 октября. В ней приняли участие школьники из всех регионов России, а также их родители и педагоги. Они проверили свои знания по основам безопасного поведения на дорогах. В общей сложности в олимпиаде приняли участие порядка 6,3 миллиона человек - это на 15% больше, чем в прошлом году. Всего же за шесть лет уровень своей дорожной грамотности уже повысили более 27 миллионов школьников.

Марат Хуснуллин отметил, что дорожная инфраструктура в России системно развивается. Комплексный подход позволяет нам не только активно строить новые трассы и развивать ключевые международные коридоры, но и обновлять уже существующие магистрали.

По его словам, в этой работе скорость и комфорт не единственные приоритеты. Особое внимание уделяется вопросам безопасности, в том числе формирование ответственного отношения детей и взрослых к соблюдению правил дорожного движения. Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги», как отметил Хуснуллин, этому способствует.

- Мы видим положительную динамику по снижению детской смертности – удалось достичь снижения показателя количества детей, погибших в ДТП, на 3,4%. Это результат системной работы и в части просветительской деятельности, которая предоставляет школьникам практические знания и формирует культуру безопасного поведения на дорогах, - резюмировал вице-премьер.

