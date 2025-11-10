Синоптик предупредил волгоградцев о головной боли 11 ноября





Магнитная буря произойдет из-за мощной вспышки на Солнце 11 ноября. Об этом предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Синоптик пояснил, что в понедельник космическая погода начала в «зеленой» зоне, однако ожидается, что 11 ноября к Земле подойдет облако солнечной плазы, выброшенное с Солнца во время вспышки уровня М1,7, произошедшей 7 ноября. Согласно расчетам, геомагнитное поле перейдет в возмущенное состояние, но в этот день не скажется на самочувствии волгоградцев.

Во вторник Землю настигнет более мощное облако, что предвещает более сильное воздействие на геомагнитное поле. В связи с этим ожидаются геомагнитные бури средней интенсивности G1-G2. Действие бури завершится лишь к утру 12 ноября.