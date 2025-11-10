Общество

«Просто открыли вентиль»: в Волгограде из-за ремонта «для галочки» утонул в кипятке дом на ул. Бахтурова

10.11.2025
10.11.2025


В Красноармейском районе многоквартирный дом № 29 на ул. Бахтурова вновь утопает в кипятке. Несмотря на внимание прокуратуры и проверку жилищной инспекции, в аварийном МКД так и не удалось наладить отопление. По словам собственников, вместо полноценной замены труб в подвале здания, специалисты ООО «ВСК» выждали несколько недель и просто открыли ранее перекрытый из-за течи вентиль, не произведя необходимый объём работ.



- У нас ещё в сентябре в подвале была сильная течь сетей горячего водоснабжения. Чтобы её отремонтировать, специалисты перекрыли нам отопление и горячее водоснабжение. Далее нужно было осушить затопленный подвал и заменить несколько метров ржавых труб. Но никто ничего не делал. В результате после жалоб соседей в дом нагрянули инспекторы ГЖИ и представители прокуратуры. Но прошло ещё около недели, подвал никто не осушал, а 7 ноября нам просто открыли вентиль, вернув теплоноситель в стояки, — рассказала жительница дома Татьяна.

Первым делом собственники обрадовались тёплым батареям и возвращению горячей воды, однако их счастье было недолгим.

- Из-за не отремонтированных до конца труб в тот же день зафонтанировал кипяток. Подвал вновь оказался затоплен всклянь, а столб пара начал проникать через деревянные полы в подъезд и жилые квартиры, — добавила волгоградка.


Что делать в ситуации, когда ни прокуратура, ни жилищная инспекция не могут найти управу на управляющую компанию, собственники не знают, опасаясь, что из-за горячей воды может ускориться разрушение аварийного дома.

- У нас на первом этаже живут бабушки, так они второй день спать ложиться боятся, ведь в любой момент полы могут провалиться, и они окажутся в кипятке.

Напомним, ранее о невозможности проживания в доме редакции ИА «Высота 102» сообщала местная жительница Жанна. У женщины из-за затопленного подвала в октябре замкнуло проводку. Восстановить электроснабжение квартиры мог бы ее муж, однако мужчина на СВО. Хозяйка обратилась в УК с просьбой прислать электрика, но согласовать дату и время визита специалиста в организации затруднились.

В результате помещение оказалось лишено не только отопления и горячей воды, но и электроэнергии.

После серии публикаций ИА «Высота 102» в дом нагрянули проверяющие. По итогу обследования как в целом МКД, так и квартиры, лишённой практически всех коммунальных ресурсов, УК отчиталась в прокуратуру о том, что компенсирует собственнице ущерб из-за повреждения имущества, а также поможет по «минимальному тарифу» отремонтировать аварийную проводку. При этом сама Жанна рассказала журналистам, что никто с ней подобных вещей не обсуждал и о планах обслуживающей организации оказать ей помощь она ранее не слышала.

В настоящее время доведённые до отчаяния безнаказанностью УК собственники аварийного дома №29 на ул. Бахтурова готовятся записать видеообращение к председателю СК России Александру Бастрыкину. Волгоградцы уверены, что только внимание из Москвы сможет отрезвить управляющую компанию, заставив произвести все положенные ремонтные работы.

Фото и видео: жители дома

